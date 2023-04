Bei Ried haben zweigleisige Planungen längst begonnen

Schafft die SV Guntamatic Ried den Kraftakt Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga oder muss der Innviertler Klub nach drei Jahren schon wieder absteigen? Nach dem Heimspiel in der Qualifikationsgruppe gegen die WSG Tirol am Freitag wird diese Frage natürlich noch nicht beantwortet – immerhin stehen weitere sieben Runden erst an. Trotzdem müssen sich die Verantwortlichen der Wikinger bereits jetzt auf beide Szenarien vorbereiten.