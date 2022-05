Nein, die ganz großen Emotionen hat es bei der SV Guntamatic Ried nach dem geschafften Klassenerhalt beim 1:1 in Hartberg nicht gegeben. Während die Steirer vor eigenem Publikum die Nacht zum Tag machten, wurde das Saisonende im Innviertel doch reflektierter wahrgenommen. Die so knapp verpasste Qualifikation zur Meisterrunde, die enttäuschende Qualirunde, in der man sich nur dank der Derbies gegen den LASK in der Liga hielt.