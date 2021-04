Nach dem gestrigen freien Tag kann sich LASK-Trainer Dominik Thalhammer ab heute wieder mit dem gesamten Kader auf das erste Spiel in der Meistergruppe am Sonntag in Tirol vorbereiten. Die Teamspieler der Schwarz-Weißen steigen in das Training bei ihrem Klub ein – neben den ÖFB-Kickern Alexander Schlager, Gernot Trauner und Reinhold Ranftl ist auch Andres Andrade wieder mit dabei.