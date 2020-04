Würden moralische Grundsätze zählen, dann hätte die SV Guntamatic Ried den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga bereits geschafft. In den vergangenen eineinhalb Jahren haben die Innviertler sportlich alles richtig gemacht, der Aufstieg wäre auch aufgrund des Acht-Punkte-Vorsprungs in der Tabelle auf Klagenfurt verdient.