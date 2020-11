Befreiungsschlag für die SV Ried: 2:0-Sieg gegen Hartberg

Aufatmen bei der SV Ried: Nach fünf Niederlagen in Folge feierten die Innviertler am Samstagabend in der Josko-Arena einen XY-Erfolg gegen Hartberg. In der Anfangsphase waren die Gäste aus der Steiermark tonangebend und kamen zu guten Möglichkeiten. Ein Kopfball in der sechsten Spielminute ging an die Querlatte. Die Rieder kamen in der 16. Minute mit der ersten Torchance zum Torerfolg. Eine Musterflanke von Seth Paintsil verwertete Mittelfeld-Regisseur Stefan Nutz per Kopf zum 1:0. Fast hätte Hartbergs Top-Stürmer Dario Tadic wenige Sekunden nach dem Führungstreffer der Rieder den Ausgleich erzielt. Sein Abschluss nach einem Ausflug von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger ging jedoch nur an den Pfosten. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hatte Tadic erneut viel Pech. Sein Freistoß aus rund 18 Metern ging an die Latte, Sahin-Radlinger wäre wohl chancenlos gewesen. Mit einem sehr glücklichen 1:0 für Ried ging es in die Pause.

Die Pausenansprache von Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der zuletzt in der Kritik stand, dürfte ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Die Rieder kamen mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine, in der 51.Minute war es erneut Nutz mit dem Kopf, diesmal ging sein Versuch jedoch knapp am Tor vorbei. Unmittelbar nach dieser Aktion kamen die Innviertler zum 2:0-Erfolg. Nach einem kurz ausgeführten Abstoß von Hartberg-Torhüter Rene Swete erkämpfte sich Paintsil den Ball und schloss zum 2:0 ab Von diesem schweren Abwehrfehler erholten sich die Gäste nur langsam, die Rieder hatten durch Marco Grüll und Stefan Nutz Chancen auf die Vorentscheidung.

Ab der 70. Minute kamen die Hartberger noch einmal sehr stark auf auf. Von Minute zu Minute wurde der Druck der Gäste größer. Mehrere Chancen, unter anderem ein Kopfball von Thomas Rotter (76. Minute), und eine Doppelchance in der 79. Minute blieben ungenutzt. Auch die Schlussoffensive der Hartberger brachte nichts mehr ein. Die Rieder retteten die Führung mit Einsatz und etwas Glück über die Zeit. Die Torschussbilanz: 8:26 für Hartberg.

Die Rieder verließen durch diesen wichtigen Sieg das Tabellenende und liegen jetzt auf dem neunten Platz. Stimmen zum Spiel folgen.

