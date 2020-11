Baumgartner nach dem 0:4: "Ein Finale auch für mich? Ja, das kann schon sein"

Auch das ist der Fußball: Nach dem 0:4 (0:2) der SV Guntamatic Ried in St. Pölten könnte man meinen, die beiden Cheftrainer hätten den jeweiligen Gegner betreut. "Ich könnte nicht sagen, dass ich nach unserem Spiel wirklich glücklich bin", war die Aussage von Robert Ibertsberger. Zur Erinnerung: Ibertsberger war zwar früher Akademieleiter im Innviertel, ist mittlerweile aber Chefcoach des Siegerteams. "Kurioserweise war es offensiv eine ansprechende Leistung", meinte Rieds Trainer Gerald Baumgartner nach dem Spiel.

Natürlich muss man solche Aussagen immer auch unter dem Aspekt sehen, dass der Sieger seine Spieler herunterholt und der Verlierer einer angeschlagenen Mannschaft sich schützend vor sein Team stellt.

Trotzdem müssen nach der fünften Innviertler Niederlage in Serie natürlich die Alarmglocken läuten. Die Partie nächste Woche gegen den TSV Hartberg ist schon ein Spiel der Wahrheit. Nach der Länderspielpause warten dann mit Rapid Wien, dem W AC und dem LASK die drei Europa-League-Starter auf die Innviertler. Da wird kein Punkteregen zu erwarten sein. Die größte Chance, um den Platz am Tabellenende rasch wieder zu verlassen, hat man also in der kommenden Woche. Baumgartner im Sky-Interview, ob es auch für ihn ein Finale sein könnte: "Ja, das kann schon sein, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das müssen sie unseren Vorstand fragen." Es bleibt die Hoffnung, dass mit Samuel Radlinger, Markus Lackner, Julian Wießmeier und Constantin Reiner vier Stammspieler zurückkehren.

Ohne Fans trifft Ried besonders

Das Aussperren der Fans trifft die Innviertler allerdings härter als jeden anderen Klub im Abstiegskampf. Dass das Rieder Publikum den Unterschied ausmachen kann, merkte man bereits beim bislang einzigen Punktegewinn dieser Saison: Beim 3:2 gegen Wattens machten die Fans den Unterschied beim knappen Sieg aus. Während Rieds Gegner St. Pölten beispielsweise am Samstag nicht einmal die Hälfte der noch erlaubten 1500 Zuschauer im Stadion begrüßen durfte. Und auch wenn die Euphorie der Rieder Anhänger bei negativen Erlebnissen rasch ins Gegenteil umschlagen kann: Gerade jetzt hätte die Unterstützung auf den Rängen besonders gut getan. (haba)

