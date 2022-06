Bajic vor einem Wechsel von der SV Ried zu Rapid? Es gibt Gespräche

RIED/WIEN. Verliert die SV Guntamatic Ried Offensivspieler Ante Bajic? Wie der Kurier zuerst berichtete, hat Rapid Wien großes Interesse am 26-Jährigen. Bajic hat bei der SV Ried im vergangenen Sommer bis 2024 verlängert, allerdings dürfte in diesem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert sein, wonach Bajic gegen eine festgeschriebene Ablösesumme den Verein verlassen kann.

Vor vier Jahren wechselte der Altheimer von Gurten zur SV Ried, wo er sich, trotz mehrerer Verletzungen, immer mehr ins Rampenlicht spielte. In der vergangenen Saison erzielte Bajic, der bei seinen Gegenspielern aufgrund seiner Geschwindigkeit und Tempodribbling gefürchtet ist, neun Treffer, drei Tore bereitete er vor. Zuletzt wurde Bajic auch mit dem deutschen Zweitligisten Greuter Fürth in Verbindung gebracht, jetzt dürfte aber Rapid in der Pole-Position stehen. Dort könnte es zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Marco Grüll kommen. Grüll wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Ried nach Rapid. Das droht den Riedern im Fall von Bajic nicht.

Ja, es gibt konkrete Gespräche mit Rapid“, bestätigte SV-Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer am Sonntagabend auf OÖN-Anfrage. Möglicherweise wird man schon am morgigen Montag mehr erfahren, denn dann lädt SVR-Trainer Christian Heinle am Nachmittag zum Trainingsauftakt, im Anschluss findet eine Pressekonferenz statt. Beim Trainingsauftakt wird Bajic wohl anwesend sein. Ob er die Trainingseinheit absolvieren wird, dürfte aber noch offen sein. Mit dabei sein wird auch der eine oder andere Neuzugang oder Testspieler. Namen waren am Sonntagabend aber keine zu erfahren.