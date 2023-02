Auf einem Steirer ruhen Rieds Hoffnungen gegen Hartberg

Zum Auftakt des Frühjahrs wartet auf Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried ein echtes Kellerduell: Die Innviertler empfangen am Sonntag (14.30 Uhr) daheim Tabellenschlusslicht Hartberg. Ausgerechnet auf einem Steirer ruhen die Hoffnungen gegen den Letzten aus der Steiermark: Christoph Lang.

Bereits vor seinem Liga-Debüt im Rieder Trikot hat der 21-Jährige gute Erinnerungen an die Josko-Arena: Seinen ersten Bundesliga-Startelf-Einsatz erlebte der Rieder Neuzugang nämlich gegen die Wikinger, wo er beim 1:1 gegen Sturm Graz Anfang August den Treffer zur 1:0-Führung erzielte. Im Winter wechselte der Offensivspieler auf Leihbasis nach Oberösterreich, er soll mit seiner Dynamik die Offensive beleben: „Der Start gegen ein steirisches Team motiviert mich natürlich doppelt. Ich will in Ried Spielpraxis sammeln und mich weiterentwickeln“, sagt Lang, der sich mit guten Leistungen für seinen Stammklub empfehlen will: „Der Konkurrenzkampf bei Sturm ist groß. Ried ist ein idealer Schritt für mich, sie haben sich sehr um mich bemüht. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

Wendlinger steht im Tor

Auch im Tor wird es zu einem Debüt kommen: Jonas Wendlinger ersetzt den verletzten Samuel Sahin-Radlinger. „Er hat in den Cup-Spielen bereits gute Leistungen gebracht, es ist eine Bestätigung für seine gute Arbeit. Richard Strebinger hat erst fünf Trainings mit der Mannschaft absolviert und braucht noch etwas Zeit“, erklärte Ried-Trainer Christian Heinle.

Fehlen wird neben Philipp Pomer und den Langzeitverletzten Sahin-Radlinger, Marcel Ziegl und Nikola Stosic auch Neuzugang Aleksandar Lutovac, bei dem die Spielgenehmigung noch fehlt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

