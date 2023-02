Auf der Suche nach einer Offensiv-Verstärkung wurde Ried in Serbien fündig

Lange blieb es bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried ruhig, was eine weitere Verstärkung für die Offensive betrifft. Am heutigen letzten Tag der Winter-Transferzeit könnten die Innviertler aber noch einmal aktiv werden.

Wie die OÖN erfuhren, sind die Innviertler an Aleksandar Lutovac vom serbischen Top-Klub Partizan Belgrad dran. Der Vertrag des 25-jährigen Offensivspielers läuft im Sommer aus. Im Herbst kam der 30-fache serbische Nachwuchsteamspieler beim Hauptstadtklub nicht über die Ergänzungsrolle hinaus: In der Liga war er zehn Mal im Einsatz, auch international kam er zwei Mal in der Europa-League-Qualifikation und vier Mal in der Conference League zum Zug. Insgesamt stehen 159 Partien (24 Tore, 15 Vorlagen) in der höchsten Liga Serbiens in seiner Vita.

Geht es nach serbischen Medien, soll Ried sogar eine kleine Ablöse an Partizan überweisen. Noch wurde der Transfer aber nicht offiziell bestätigt, weshalb es spannend bleibt: Bis 17 Uhr muss der Wechsel über die Bühne gebracht werden, dann ist am Deadline-Day Ladenschluss.

