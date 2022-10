Auch Ried konnte den Traum-Oktober von Sturm Graz nicht verderben

"Der Auftritt war sehr ordentlich, aber das Ergebnis geht schon in Ordnung", sagt Ried-Trainer Christian Heinle, dessen Team seit mehr als zehn Jahren in einem Liga-Spiel auf einen vollen Erfolg bei Sturm wartet. Auch Ried konnte den goldenen Oktober der Schwarz-Weißen nicht verderben: Im neunten Spiel in diesem Monat blieb das Team von Trainer Christian Ilzer ohne Niederlage.

Sein Gegenüber Heinle griff für die Begegnung gegen die Europa-League-Helden in die Taktik-Trickkiste: An der Dominanz der Grazer in der ersten Halbzeit änderte aber auch die Umstellung auf eine 4-4-2-Ausrichtung nichts. Seifedin Chabbi begann neben Stefan Nutz an vorderster Front, auf der rechten Abwehrseite verteidigte Matthias Gragger. David Ungar musste den ungewohnten Part auf der linken Außenverteidigerposition übernehmen. In der 21. Minute stand der 22-Jährige im Mittelpunkt: Im Rutschen wollte der Abwehrspieler eine Hereingabe von Tomi Horvat klären, der Sturm-Kicker traf ihn dabei genau an der Hand. Jakob Jantscher verwertete den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung. Danach durften sich die Rieder bei Goalie Samuel Sahin-Radlinger bedanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel.

Bei einem Abschluss von Otar Kiteishvili (32.), einem Kopfball von Albian Ajeti sowie einem Schuss von Alexander Prass rettete der Gäste-Schlussmann in allerhöchster Not.

Ried kommt besser aus Pause

Im zweiten Durchgang war Ried offensiv präsenter: Leo Mikic (48.) und Michael Martin (55.) kamen aus der Distanz zu den ersten Abschlüssen. In der 59. Minute zappelte der Ball im Netz – mit etwas Glück: Stefan Nutz hatte bei seinem Weitschuss Chabbi am Rücken getroffen, der den Ball zum Ausgleich in das Tor lenkte.

Mindestens genauso glücklich war die neuerliche Führung der Hausherren. Abermals war Chabbi involviert: Tin Plavotic hatte ihn beim Klärungsversuch einer Ecke am Kopf getroffen, von dort sprang der Ball zurück in den Rieder Gefahrenbereich, wo Kiteish-vili goldrichtig stand – 1:2 (71.).

Die größte Rieder Chance auf den Ausgleich vergab Philipp Pomer: Sein Volley-Abschluss (74.) ging am langen Eck vorbei. "Es war eine verdiente Nummer, wir haben uns in der ersten Halbzeit zu wenig zugetraut. Dann kommen wir zurück, bekommen genau in einer Phase, wo wir mutig herausspielen, das zweite Tor. Dann wird es ganz schwer", resümierte Ried-Tormann Sahin-Radlinger.