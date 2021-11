SV Ried und Andreas Heraf gehen getrennte Wege

In 21 Pflichtspielen saß Andreas Heraf (54) als Cheftrainer auf der Betreuerbank der SV Ried, mit viel Erfolg. Unter seiner Regie gewannen die Rieder neun Spiele und holten acht Unentschieden. Lediglich vier Mal gingen die Innviertler als Verlierer vom Platz. In der vergangenen Saison schaffte Heraf mit der SV Ried im unteren Playoff souverän den Klassenerhalt. Zuletzt fehlte Heraf krankheitsbedingt.

"Unterschiedliche Auffassungen"

„Nach der krankheitsbedingten Pause haben beide Seiten – sowohl Andreas Heraf als auch wir – in Gesprächen festgestellt, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, in welche Richtung sich der Klub bewegen soll. Deshalb haben wir uns jetzt einvernehmlich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit nicht mehr fortzusetzen. Andreas Heraf hat für die SV Ried sehr viel geleistet. Dafür möchte ich ihm im Namen des gesamten Vereins herzlich danken. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste“, erklärt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. Bis zur Winterpause bleibt Heinle Interimstrainer. "Wir haben jetzt rund zwei Monate Zeit für die Suche nach einem neuen Cheftrainer", sagt Wöllinger auf OÖN-Anfrage. Zum genauen Anforderungsprofil für den neuen Coach wollte der SVR-Geschäftsführer noch nichts sagen. Der Vertrag mit Heraf sei mit heutigem Datum einvernehmlich aufgelöst worden, so Wöllinger.

„Ich möchte mich bei der SV Guntamatic Ried für eine wunderbare und unglaublich erfolgreiche Zeit bedanken. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga und der souverän geschaffte Klassenerhalt letzte Saison werden mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagt Heraf.