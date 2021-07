Wer soll in der neuen Saison bei der SV Guntamatic Ried den Abgang von Marco Grüll wettmachen? Das ist die große Frage vor dem morgigen Auftakt der Innviertler in der Fußball-Bundesliga gegen Austria Wien (17 Uhr, Josko Arena). Der 23-Jährige, der im Sommer zu Rapid wechselte, hatte in der Vorsaison elf Tore erzielt und vier Assists geliefert – und war somit an fast der Hälfte aller Treffer (34) beteiligt. Jetzt ruhen die Hoffnungen vor allem auf einem Mann: Ante Bajic.