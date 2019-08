Angebot aus Griechenland für Rieds Boateng viel zu gering

Mit dem 4:1 (2:0) über den bisherigen Tabellenführer SKU Amstetten hat Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried sehr deutlich den ersten Saisonsieg einfahren können. Marco Grüll (2) und der Sapnier Jefte konnten ihre ersten Liga-Saisontreffer erzielen. Das vierte Tor steuerte Thomas Reifeltshammer bei. Das erste Fazit nach drei Runden: Der Bundesliga-Aufstieg wird für die Innviertler heuer viel schwieriger als bei den (vergeblichen) Anläufen in den beiden Vorsaisonen zu holen sein. Die Innviertler haben finanziell deutlich abgespeckt. Speziell in der Offensive hat Rivale Austria Lustenau (2:0 bei den Young Violets) mit dem Stürmerduo Ronivaldo und Patrik Eler bis jetzt die Erwartungen voll erfüllt.

Die Innviertler wollen diesbezüglich noch nachrüsten und den Kader breiter aufstellen. Gestern war Kelvin Arase (20) wohl nicht nur deshalb in der Josko-Arena, um sich ein Zweitliga-Spiel anzusehen. Der Rapid-Kaderspieler ist ein heißer Kandidat auf ein Engagement im Innviertel. Mit einer Rückkehr von Ante Bajic ist nach dessen Schulterverletzung frühestens beim nächsten Heimspiel gegen den GAK zu rechnen. Es könnte aber auch noch länger dauern. Rieds Trainer Gerald Baumgartner war nach dem Spiel teilweise zufrieden. "Es gibt keine leichten Gegner in dieser Liga. Die frühe 2:0-Führung hat uns in die Karten gespielt, der Sieg war verdient. Wir haben aber noch viel Luft nach oben."

Europacup statt 2. Liga?

Deshalb wäre es wichtig, dass man Innenverteidiger Kennedy Boateng halten kann. Der griechische Europacupstarter Aris Saloniki hat angeklopft. Baumgartner entwarnt vorerst: "Es hat ein Angebot gegeben, über das wir aber nicht einmal nachdenken mussten." Dennoch hat sich an der alten Innviertler Tradition nichts geändert: Wenn der Preis stimmt, dann ist kein Spieler zu halten. Das wäre auch bei Boateng nicht anders, für den die Innviertler selbst eine niedrige sechsstellige Summe überweisen mussten, um die Option zum fixen Wechsel vom LASK ins Innviertel zu ziehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga

SV Ried Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at