Andreas Heraf: "Mit mir wäre die SV Ried nicht abgestiegen"

Für einen wird das Gastspiel der SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga am Samstag in Bregenz (20 Uhr, ORF Sport +) ganz speziell: Andreas Heraf, der die Vorarlberger in die zweithöchste Liga geführt hat und aktuell als Dritter blendend dasteht, trifft erstmals auf seinen Ex-Klub. Seine Trennung von den Innviertlern im November 2021 lief nicht ganz reibungslos.