Am Geburtstag: Ried-Kapitän verlängert seinen Vertrag

Marcel Ziegl, seit 2008 für die SV Guntamatic Ried im Einsatz, hat heute, 20. Dezember, seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Der SVR-Kapitän, der heute auch seinen 30. Geburtstag feiert, hat bisher 344 Pflichtspiele für die SV Ried bestritten.„Diese beidseitige Loyalität zwischen einem Spieler und einem Verein, wie sie zwischen Marcel Ziegl und der SV Guntamatic Ried besteht, kommt heutzutage im Profi-Fußball nicht mehr oft vor“, betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Marcel spielt seit 2008 bei uns bei den Profis, seit Sommer 2021 ist er auch Kapitän. Diese Verlängerung ist für unseren Verein nicht nur aus sportlicher Sicht sehr wichtig. Marcel ist eine wichtige Identifikationsfigur und eine Führungskraft. Er bringt nicht nur sportliche, sondern auch ganz entscheidende menschliche Stärken ein.“ Im Interview spricht Marcel Ziegl unter anderem über seine Vertragsverlängerung, sein Comeback nach der Verletzung und über die aktuelle sportliche Situation:

Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Wie feiern Sie heute?

Heute werden die Familie und ein paar Freunde vorbeikommen und wir werden uns ganz unkompliziert zusammensetzen. Zwischen Weihnachten und Neujahr plane ich dann eine größere Feier, zu der dann auch Freunde kommen, die weiter weg wohnen. Darauf freue ich mich schon sehr. Der runde Geburtstag ist natürlich etwas Besonderes, das sollte man auch feiern. Aber es ändert sich nichts, auch wenn jetzt der Dreier vorne steht. Ich fühle mich trotzdem nach wie vor jung.

Wie geht es Ihnen mit dem Comeback?

Die Verletzung ist ausgeheilt, es passt zurzeit alles. In der letzten Trainingswoche vor der Pause war ich bei vier von fünf Mannschaftstrainings voll dabei. Das war ein gutes Zeichen. Im Fokus steht aber der Trainingsstart am 3. Jänner, diesen will ich nicht gefährden. Ich werde jetzt in der Pause Trainingseinheiten einlegen, damit ich im Jänner dann auch konditionell voll dabei bin.

Was bedeutet Ihnen diese Vertragsverlängerung?

Ich möchte mich für das Vertrauen bei allen im Verein bedanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach so vielen Jahren noch zusammenarbeitet. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin topmotiviert und brenne für alle kommenden Aufgaben. Wenn es nach mir geht, dann hoffe ich sehr, dass es so weiter geht, bis ich aufhöre. Aber der Fußball ist sehr schnelllebig – was in ein paar Jahren passiert, ist nicht planbar. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder das Vertrauen bekommen habe und werde diese eineinhalb Jahre voll Gas geben, damit dann vielleicht auch noch weitere Jahre dazukommen.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation in der Meisterschaft?

Wir brauchen nicht herumreden. Es geht im Februar mit dem Cup und der Meisterschaft Schlag auf Schlag. Wir müssen ab dem ersten Pflichtspiel zu 100 Prozent da sein. Viele sagen, dass dann erst die Play-off-Spiele entscheidend sind. Aber wir haben jetzt noch sechs Spiele im Grunddurchgang. Da gibt es einiges zu holen und deshalb müssen wir ab Februar voll fit sein und liefern.

Das erste Pflichtspiel ist das Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub am 4. Februar. Ein Pflichtsieg für euch?

Der Sportclub ist zwar ein Regionalligist, hat aber auch die Austria aus dem Cup geworfen. Deshalb müssen wir vor dem Sportclub gewarnt sein. Aber wir wollen wieder in das Cupfinale und da ist ein Sieg Pflicht. Jeder muss bereit und motiviert sein, damit wir gegen den Sportclub eine Runde weiter kommen.

Was sagen Sie zum WM-Finale?

Es war ein Wahnsinns-Spiel für ein WM-Finale. Aufgrund der Leistung im Finale ist Argentinien ein würdiger Weltmeister. Jeder Fußball-Fan hat es Messi vergönnt. Deshalb ist es schön, dass es so ausgegangen ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.