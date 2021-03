Acht Spiele ohne Sieg: Ried ist in der Zwickmühle

Bei der SV Guntamatic Ried schrillen die Alarmglocken. Nach dem 0:4 gegen Wolfsberg rauchten am Sonntag lange nach dem Schlusspfiff in der Josko-Arena die Köpfe. Die schwache Leistung war bei einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung im VIP-Klub nur der letzte Eindruck der Sieglos-Serie. Am gestrigen trainingsfreien Montag gingen die Diskussionen weiter.