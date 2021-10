Ab 17:00 Uhr live: SV Ried empfängt Austria Klagenfurt

Die Rieder müssen krankheitsbedingt auf Cheftrainer Andreas Heraf verzichten, er fällt wochenlang aus und wird von Co-Trainer Christian Heinle vertreten. Klagenfurts Spielanlage ist für ihn jedenfalls vergleichbar mit der seiner eigenen Truppe. "Sie treten sehr kompakt auf, stehen sehr tief, legen es auf Konter an und warten auf die Fehler des Gegners. Dabei sind sie sehr effizient", beschrieb Heraf, der einen Sieg aber als "klares Ziel" ausgab.

Offen ist, ob die "Wikinger" wieder auf den schnellen Offensivmann Ante Bajic zurückgreifen können, der nach einem Muskelfaserriss seit rund eineinhalb Monaten fehlt. Innenverteidiger Tin Plavotic erwartete "ein sehr aggressives Spiel mit vielen Zweikämpfen", in dem man einmal mehr auf die Stärke vor eigenem Anhang vertrauen kann: In den ersten vier Heimspielen dieser Bundesliga-Saison gab es keine Niederlage, buchte man zehn Punkte aufs Konto - so viele wie zu diesem Zeitpunkt sonst nur 2008/09.

