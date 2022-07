Ab 17 Uhr live: SV Ried gastiert zum Bundesliga-Auftakt bei Rapid

Die SV Guntamatic Ried eröffnet die neue Saison mit dem wohl schwierigsten Auswärtsspiel: Noch nie haben die Innviertler in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Rapid gewonnen – am Sonntag nehmen sie den 43. Anlauf zur ihrer "Mission impossible". Wir berichten ab 17 Uhr per Liveticker: