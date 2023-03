Kann Ried zum WAC aufschließen?

Acht Runden war Ried vor der Reise nach Altach sieglos. Die Heimfahrt dürfte umso schöner gewesen sein. Die Vorzeichen, zumindest nicht als Letzter in die Qualifikationsgruppe zu starten, scheinen mehr als gut, gastiert Altach am Sonntag doch auswärts in Salzburg. Mit einem Sieg samt anschließender Punkteteilung könnte Ried mit zwei Zählern Vorsprung auf die Vorarlberger in die finale Saisonphase gehen - und gleichzeitig zum WAC aufschließen.

Die Kärntner sieht Maximilian Senft im Saisonverlauf unter ihrem Wert geschlagen. "Es kommt eine sehr spielstarke Mannschaft nach Ried. Wir müssen von unserer eigenen Idee voll überzeugt sein", meinte Rieds Trainer. Es gehe darum, "sehr viel Emotion auf den Platz zu bringen, damit wir dieses Spiel bis zum Schluss intensiv bestreiten können". Bis zu 4.500 Zuschauer werden am Sonntag in der Arena erwartet und hoffen auf den ersten Heimsieg der Innviertler seit Mitte Oktober.

Das Spiel im Liveticker:

