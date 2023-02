Ab 16:45 Uhr live: Ried empfängt LASK im OÖ-Derby

SV Ried - LASK

SV Guntamatic Ried LASK Anstoß: 18.02. - 17:00

Alle





Live-Kommentar

Wir berichten live ab 16.30 Uhr aus der Josko Arena in Ried.

Im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried ist der LASK auf den dritten Sieg im dritten Spiel des neuen Jahres aus. Die drittplatzierten Linzer gehen gegen das Tabellenschlusslicht als klarer Favorit ins letzte Spiel vor der Premiere im neuen Heimstadion, sind sich der Besonderheit des Duells aber durchaus bewusst. "Im OÖ-Derby kann immer viel passieren, die Tabellensituation spielt da keine große Rolle", erklärte LASK-Coach Dietmar Kühbauer.

Schließlich bewahrheitete sich schon beim hitzigen 1:1 im ersten Saisonduell - samt den Ausschlüssen von LASK-Stürmer Marin Ljubicic (10.) und Ried-Verteidiger David Ungar (65.) - der Satz von den eigenen Derbygesetzen eindrucksvoll. Von der Papierform her ist die Sache freilich klar. Der LASK schaltete erst Austria Klagenfurt im Cup aus und feierte dann zum Frühjahrsauftakt der Liga in Altach ebenso einen 1:0-Erfolg. Am Samstag ist man wieder in der Fremde gefordert, nur eines von acht Auswärtspartien in dieser Saison ging bisher verloren.

"Wir werden eine ähnlich gute Leistung wie gegen Klagenfurt und Altach brauchen, um zu punkten", sagte Kühbauer. "Wichtig wird sein, dass wir trotz aller Emotionalität und Intensität, die so ein Derby mit sich bringt, einen kühlen Kopf bewahren und unsere Fähigkeiten, die wir zweifelsohne haben, auf den Platz bringen." Fehlen wird allerdings Stammkraft Branko Jovicic, der serbische zentrale Mittelfeldmann ist gesperrt. Das bringt für die ukrainische Winterverpflichtung Maksym Talowjerow die Chance auf das Startelfdebüt.

Ried muss nach dem Cuperfolg über den Wiener Sport-Club mit dem Heim-0:1 gegen Hartberg eine bittere Niederlage verdauen. Einige Spieler konnten "nicht alles abrufen", monierte Trainer Christian Heinle danach. Vergebene Chancen zu Beginn und eine schwache Vorstellung nach der Pause machten die Hoffnungen auf wichtige Punkte zunichte. Seit fünf Runden ist man bereits ohne Sieg, der soll nun dank typischer Derby-Emotionen eingefahren werden. Die Heimbilanz im direkten Vergleich ist mit 19:6-Siegen jedenfalls sehr positiv.

"Wir haben gegen den LASK etwas gutzumachen", betonte Heinle. "Gegen den LASK können wir nur mit Emotion und Intensität dagegenhalten und werden so versuchen, unsere Fans wieder von Beginn an mit ins Boot zu nehmen." Selbst in der derzeitigen, schwierigen Situation will man sich vor dem Favoriten nicht klein machen. "Der LASK ist eine Top-3-Mannschaft, dennoch wollen wir sie zuhause mit vereinten Kräften bezwingen", meinte Heinle.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Marketingleiter Tim Entenfellner und Stadionchef Leo Kiesenhofer vor dem OÖ-Derby

Lesen Sie mehr zum OÖ-Derby in folgenden Artikeln:

Mehr zum Thema SV Ried SV Ried "Das aufregendste Spiel meiner Karriere" RIED. Jonas Wendlinger steht heute wieder im Ried-Tor – erstmals in einem Derby. "Das aufregendste Spiel meiner Karriere"

Mehr zum Thema Innviertel SV Ried gegen LASK: Polizei hofft auf ein möglichst ruhiges Derby RIED. Die Blaulichtorganisationen und Behörden sind für das Risikospiel am Samstag bestens vorbereitet. SV Ried gegen LASK: Polizei hofft auf ein möglichst ruhiges Derby

Mehr zum Thema LASK LASK Schlagers letztes Liga-Derby: Ein Krapfen als Siegprämie RIED. Der LASK-Kapitän steht heute auswärts gegen Ried zum letzten Mal in der Bundesliga gegen den Lokalrivalen im Tor (17 Uhr). Schlagers letztes Liga-Derby: Ein Krapfen als Siegprämie

Mehr zum Thema LASK Im Derby muss LASK-Trainer Kühbauer seine Startelf verändern PASCHING. Im Auswärtsspiel am Samstag gegen die SV Ried ist eine Änderung bei den Athletikern fix. Im Derby muss LASK-Trainer Kühbauer seine Startelf verändern

Mehr zum Thema Innviertel Fiala: "Am Samstag muss im Derby von unserer Seite her der Rasen brennen" RIED. Rieder Fußballer vor dem Derby unter Zugzwang: Große Kritik der Fans an Trainer Heinle Fiala: "Am Samstag muss im Derby von unserer Seite her der Rasen brennen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.