Ab 14.30 Uhr live: SV Ried gegen Wolfsberger AC

Beim ersten Auftritt in Wolfsberg in der laufenden Saison verlor Ried in der zweiten Cup-Runde nach Elfmeterschießen. Jetzt reisen die Innviertler mit dem Selbstvertrauen des 4:3 gegen Rapid an.

Lesen Sie auch: Doppelbelastung kann Ried helfen

Doppelbelastung kann Ried helfen Liveticker: SV Ried gegen Wolfsberg AC

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.