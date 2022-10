Ab 14:30 Uhr live: SV Ried gastiert bei Lustenau

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie geht die SV Ried am Sonntagnachmittag mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen den Aufsteiger. Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen wollen die Rieder Kicker gegen Aufsteiger Lustenau den nächsten Erfolg einfahren. Mit einem Sieg würde man die Vorarlberger in der Tabelle überholen. Die Partie können Sie ab 14:30 Uhr live mitverfolgen: