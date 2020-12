Ab 14.30 Uhr live: WSG Tirol gegen SV Ried

Stand der Co-Trainer der Innviertler anstelle des damals erkrankten Gerald Baumgartner beim Überraschungserfolg gegen Rapid hauptverantwortlich an der Seitenlinie, übernahm er den Aufsteiger nach Baumgartners Freistellung nun auch für den Jahresausklang. In Innsbruck wartet am Sonntag (14.30 Uhr) die vor Selbstvertrauen strotzende WSG Tirol. Vier Siege haben die Wattener in den vergangenen fünf Runden eingefahren. Die Tiroler liegen als Fünfter auf Kurs in die Meistergruppe und wollen diesen gegen den Zehnten halten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

SV Ried Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.