"Wenn wir zu Auswärtsspielen kommen, ist das für viele wie ein Volksfest"

RIED. SV Ried: Thomas Weissenböck und Miron Muslic über Fluch und Segen eines Traditionsclubs. Von Thomas Streif, 18. Oktober 2018 - 19:29 Uhr

Fünf Runden sind im Herbst noch zu absolvieren. Die SV Ried liegt in der Zweiten Liga mit 20 Punkten aus zehn Spielen nur einen Punkt hinter Tabellenführer Wattens. Im OÖN-Interview sprechen Trainer Thomas Weissenböck und Co-Trainer Miron Muslic über die Entwicklung der Mannschaft und darüber, warum es bei den Jungen Wikingern bisher so gut läuft.

OÖN: Wie sieht Ihr Fazit nach einem Drittel der Saison aus?

Thomas Weissenböck: Miron Muslic und ich sind hier angetreten, um langfristig etwas aufzubauen. Wir wollen junge Spieler an die Kampfmannschaft heranführen und natürlich vorne mitspielen. Von den Leistungen her gibt es sicher noch Luft nach oben. Es gab Spiele, in denen unsere Vorstellungen sehr gut umgesetzt wurden, aber jeder Gegner ist gegen uns bis in die Haarspitzen motiviert, das macht es sicher nicht leichter. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Kampfmannschaft und die Jungen Wikinger in insgesamt 23 Pflichtspielen nur zwei Niederlagen und 13 Gegentore kassiert haben, dann ist das schon ein Beweis dafür, dass wir auf einem guten Weg sind.

Stichwort Junge Wikinger: Tabellenführer in der OÖ-Liga nach elf Spielen, in der vergangenen Saison kämpfte man noch um den Klassenerhalt. Wie ist diese Steigerung zu erklären?

Miron Muslic: Mit vielen Spielern habe ich bereits in der U18 zusammengearbeitet. Wir haben uns sukzessive etwas aufgebaut, die Jungs kennen die Abläufe und wissen, worauf wir Wert legen. Unsere Arbeit wird auch von den Trainerkollegen gelobt. Das finde ich sportlich äußerst fair.

Wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit beschreiben?

Muslic und Weissenböck: Die Spieler wissen, dass das gesamte Trainerteam mit Hubert Auer, Tamasz Tiefenbach und uns beiden eine Einheit auf und abseits des Platzes ist. Unsere Zusammenarbeit ist aufgebaut auf Vertrauen auf Loyalität, wobei jeder seine Meinung sagen darf.

Warum tut man sich vor allem auswärts gegen die vermeintlich "schwächeren" Teams so schwer?

Weissenböck: Es gibt in dieser Liga keine schwachen Mannschaften, das hat der bisherige Verlauf der Saison bereits eindeutig gezeigt. Alle Trainer leisten gute Arbeit, bereiten sich akribisch auf die Spiele gegen uns vor.

Ist der Umstand, dass die SV Ried die mit Abstand meisten Fans hat und viele Jahre in der Bundesliga spielte, Fluch und Segen zugleich?

Weissenböck: Auswärts ist das alles andere als ein Segen für uns. Für zahlreiche Mannschaften, wie zum Beispiel Steyr oder Amstetten ist es wie ein Volksfest, wenn wir in ihr Stadion kommen, vergleichbar mit einem Cup-Spiel. Daheim haben wir den Vorteil, viele Fans zu haben. Aber die Teams kommen nach Ried, genießen die Atmosphäre in unserer Arena und haben hier nichts zu verlieren. Das macht die Aufgaben auch nicht unbedingt leichter.

Sind Sie der Meinung, dass die Leistungen Ihrer Mannschaft von den Fans zu kritisch beurteilt werden?

Weissenböck: Grundsätzlich nicht, denn Kritik muss erlaubt sein. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass wir eine junge Mannschaft haben, der hin und wieder noch Stabilität fehlt. Muslic: Die Spieler zu entwickeln, zu formen, das ist das Ziel des gesamten Trainerteams. So kann auf Dauer nachhaltig etwas aufgebaut werden.

Im Cup-Achtelfinale kommt am 31. Oktober Wiener Neustadt in die Josko-Arena. Wie zufrieden sind Sie mit dem Los?

Weissenböck: Ein Heimspiel ist immer positiv. Wir wissen, dass Wiener Neustadt ein harter Brocken ist, es hätte aber schwerere Aufgaben gegeben. Wir wollen dieses Spiel unbedingt für uns entscheiden, um als Viertelfinalist zu überwintern. Sollten wir es in die Runde der letzten acht Teams schaffen, ist alles möglich.

Freitagabend geht es nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Serie nach Lafnitz.

Weissenböck: Das wird eine enorm schwere Herausforderung. Lafnitz hat einige ehemalige Bundesligaspieler geholt, ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, hat auswärts Lustenau und Liefering bezwungen. Wir wollen in den verbleibenden fünf Spielen bis zur Winterpause möglichst viele Punkte holen, um uns eine gute Ausgangsposition für die Frühjahrssaison zu schaffen.

Wie sieht die personelle Situation aus?

Weissenböck: Mario Kröpfl fällt wegen einer hartnäckigen muskulären Verletzung leider weiterhin aus. Ante Bajic, der zuletzt ein sehr belebendes Element in unserem Spiel war, ist wegen einer Schambeinverletzung auch nicht mit dabei. Edrisa Lubega kommt direkt vom Länderspiel in Uganda in die Steiermark.

