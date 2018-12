Ein Bild aus sportlich besseren Zeiten: 2011, in diesem Jahr holte die SV Ried zum zweiten Mal in der Vereinshistorie den ÖFB-Pokal. Bild: GEPA pictures/ Matthias Hauer Sport Fußball SV Ried: Grünen-Abgeordnete brachten Anfrage an Landesrat Achleitner ein RIED / LINZ. Abgeordnete Hirz und Mayr interessieren sich für die Finanzen und Förderungen der SVR. Von Thomas Streif, 18. Dezember 2018 - 05:04 Uhr

Die finanzielle Situation von Zweitligist SV Guntamatic Ried wird jetzt ein Fall für den neuen Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner. Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz und Landtagsabgeordneter Severin Mayr brachten gestern eine schriftliche Anfrage im Landtag ein. In den vergangenen Wochen sei viel über Förderungen des Landes an die Sportvereinigung Ried spekuliert worden. Daher sei es im Interesse der Öffentlichkeit, aber auch aller Fußballfans, dass für umfassende Klarheit gesorgt werde, heißt es einleitend in der Anfrage, die den Oberösterreichischen Nachrichten vorliegt.

Insgesamt 14 Fragen stellen die beiden Grünen-Abgeordneten an Achleitner, der erst vor kurzem die Nachfolge von Michael Strugl angetreten hat. Unter anderem geht es um die Frage, wie hoch die Förderzusagen an die SVR und die Tochterunternehmen für das neu eröffnete Trainingszentrum waren. Achleitner soll beantworten, wie hoch das gesamte Fördervolumen des Landes Oberösterreich für die SV Ried seit 2010 war. Die Grünen interessieren sich weiters dafür, welche Bedingungen vom Land Oberösterreich an die Gewährung von Sportförderungen geknüpft waren. Achleitner soll sich auch über mutmaßliche Aussagen seines Vorgängers gegenüber der Kronen Zeitung äußern. Darin ging es unter anderem um die Frage, ob der Förderzweck erfüllt worden war.

Wie berichtet, hatte SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl bei der Weihnachtsfeier des Vereins Anfang Dezember gesagt, dass alle Förderungen ordnungsgerecht verwendet wurden. Das habe sowohl das Land Oberösterreich als auch die Stadtgemeinde Ried sehr rasch überprüft.

Daxl: "Kann mir nur recht sein"

"Ich finde eine diesbezügliche Anfrage an den verantwortlichen Landesrat Achleitner nicht schlecht. Mir kann es nur recht sein, wenn alles noch einmal geprüft wird und klare Antworten am Tisch liegen", sagte Daxl gestern Nachmittag auf Anfrage der OÖN.

"Was werden Sie beitragen, um eine positive Zukunft für die SV Ried als unverzichtbaren Teil des oberösterreichischen Fußballs sicherzustellen?", lautet die letzte Frage. "Wenn es tatsächlich Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll, dann braucht es Aufklärung. Wenn alles korrekt abgelaufen ist, dann ist es an der Zeit, dass bei der SV Ried wieder Ruhe einkehrt", sagte Severin Mayr gestern im OÖN-Gespräch. Für die Beantwortung hat Achleitner zwei Monate Zeit.

