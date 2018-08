Sein Einsatz ist unsicher: Stürmer Darijo Pecirep ist angeschlagen. Bild: GEPA pictures Sport Fußball Nach der Kirche ins Stadion: Ried kickt Sonntag um 10.30 Uhr gegen Wattens RIED. SV Guntamatic Ried ist gegen die starken Tiroler bereits am Vormittag gefordert. Von Thomas Streif, 03. August 2018 - 05:04 Uhr

Welche Bänke werden am kommenden Sonntag in der Stadt Ried mehr gefüllt sein – jene in den Kirchen oder die Tribünenplätze in der Josko-Arena?

Kirchgeher, die auch Fußballfans sind, können beides kombinieren: So findet beispielsweise um 8 Uhr eine Singmesse in der Stadtpfarrkirche statt, um 9.30 Uhr lädt Pfarrer Rupert Niedl zum Pfarrgottesdienst. Wer sich beeilt, könnte es, je nach Dauer der Predigt, noch zum Ankick beim Zweitliga-Spiel zwischen der SV Guntamatic Ried und Wattens um 10.30 Uhr schaffen.

Etwas Hilfe von oben könnte auch die SV Ried benötigen. Nach dem 1:1 zum Auftakt bei Vorwärts Steyr wurde die Mannschaft vor allem in den sozialen Netzwerken kritisiert. Kritik, die Trainer Thomas Weissenböck eher kaltlässt. "Wir haben eine gute Vorbereitungsphase absolviert und befinden uns in einem Entwicklungsprozess. Dass wir eine Halbzeit in Steyr nicht gut gespielt haben, steht außer Frage, aber ich bin überzeugt davon, in dieser Liga jeden schlagen zu können, auch Wattens."

"Wattens ist Titelfavorit"

Allerdings sind die Tiroler, bei denen mit Clemens Walch und Florian Mader zwei ehemalige Rieder spielen, für Weissenböck der große Titelfavorit. "Das hat nichts mit Tiefstapeln zu tun. Ich habe Wattens beim 6:1-Sieg gegen Lafnitz vor Ort beobachtet. Die Tiroler wirken abgebrüht, robust, routiniert und eingespielt." Mittelfeldspieler Lukas Grgic spricht von einem "passablen Saisonstart". Aber natürlich müsse man jetzt vor den eigenen Fans gegen Wattens nachlegen. "Wir wollen daheim eine Macht werden, ich bin überzeugt davon, dass wir am Sonntag gewinnen", sagt Grgic, für den der frühe Spieltermin überhaupt kein Problem darstellt: "Ich habe früher als Arbeiter um 5.30 Uhr begonnen, es ist mir egal, ob ich um 7 Uhr, um 10.30 Uhr oder um 19 Uhr spiele. Um welche Uhrzeit auch immer angepfiffen wird, wir müssen von der ersten Minute an alles geben."

Für Weissenböck ist der Spieltermin im Profi-Fußball Neuland. "Ich glaube, dass der Vormittagstermin kein Problem darstellt. Gewisse Abläufe werden geändert, aber wir trainieren sonst auch häufig um 10 Uhr, also sollte das keine große Umstellung sein." Um 8 Uhr wird die Mannschaft im Trainingszentrum frühstücken, nach der anschließenden Besprechung geht es in die Josko-Arena zum Spiel.

Lubega vor dem Debüt

Personell plagen den Ried-Trainer vor allem in der Offensive einige Sorgen. Neuzugang Edrisa Lubega, der seit 18. Juli bei den Wikingern mittrainiert und bereits in Testspielen der Amateure eingesetzt wurde, hat mittlerweile die Rot-Weiß-Rot-Karte erhalten, die OÖN haben darüber berichtet. Allerdings wartete man bei der SV Ried bis gestern Mittag noch auf die Spielgenehmigung von der Bundesliga. Am Nachmittag hieß es dann aber vom Verein, dass der Stürmer gegen Watten spielberechtigt sein wird.

"Lubega ist für unsere Mannschaft eine sehr wichtige Option in der Offensive", sagte Weissenböck gestern im OÖN-Gespräch. Vor allem dann, wenn Darijo Pecirep, der gegen Steyr das 1:0 aus einem Elfmeter erzielte, verletzungsbedingt ausfallen würde. Der 26-jährige Stürmer ist angeschlagen und absolvierte am Donnerstag Übungen mit Physiotherapeut Peter Gebhartl.

Das schier endlos lange Warten auf Flavio Dos Santos geht hingegen zum Leidwesen der Rieder Wikinger weiter. Auch diese Woche erschien er nicht in Ried, er wartet noch immer auf den Kapverden auf seine Ausreiseerlaubnis.

