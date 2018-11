Gerald Baumgartner Bild: GEPA pictures/ Mario Kneisl Sport Fußball Gerald Baumgartner wird SV-Ried-Trainer RIED. Es ist fix: Gerald Baumgartner wird neuer Trainer und sportlicher Leiter der SV Ried. Auch Gerhard Schweitzer übernimmt eine Funktion in Ried. Von Thomas Streif und Raphael Watzinger, 25. November 2018 - 12:43 Uhr

Gerald Baumgarnter wird neuer Trainer bei der SV Ried. Die Verpflichtung des 54-Jährigen war bereits vor dem Spiel gegen den FC Juniors OÖ durchgesickert. Baumgartner beobachtete in Pasching das letzte Spiel der Herbstsaison vor Ort. Nach dem Match verkündeten die Rieder Baumgartner als sportlichen Leiter und Cheftrainer "in Personalunion".

Außerdem gibt es ein Comeback von Gerhard Schweitzer. Er soll sich unter anderem um die Nachwuchs- und Talenteförderung sowie um das Scouting kümmern.

„Gerald Baumgartner bringt sehr viel Erfahrung für die Aufgaben als sportlicher Leiter und Cheftrainer mit, auch abseits des Profi-Fußballs. Er hat die Nachwuchsarbeit bei Red Bull Salzburg maßgeblich mitgestaltet und hat den FC Pasching zum Cup-Sieg geführt. In Pasching hat er den gesamten Verein neu aufgebaut. Er hat schon des Öfteren gezeigt, zuletzt auch wieder in Mattersburg, dass er bei einem Verein von Beginn an eine echte Aufbruchsstimmung erzeugen kann“, wird Geschäftsführer Roland Daxl in einer Aussendung zitiert.

Baumgartner freut sich auf die Tätigkeit in Ried: "Die SV Guntamatic Ried hat großes Potenzial und gehört in die Bundesliga. Das Stadion, die gesamte Infrastruktur, die großartigen Fans – Ried hat alles, um in der Bundesliga zu spielen."

Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt sprach am Rande des Spiels von einer "optimalen Lösung". Man wolle mit Baumgarnter langfristig etwas aufbauen.

Die OÖN hatten bereits am Freitag über eine mögliche Verpflichung von Baumgartner berichtet.

1:0 bei Juniors OÖ

Die SV Ried hat am Sonntag zum Abschluss der Herbstsaison in der 2. Fußball-Liga einen 1:0-Auswärtssieg gegen die Juniors OÖ eingefahren. Dank des Treffers von Mario Kröpfl in der 70. Minute gelang den Innviertlern der erste Sieg nach drei erfolglosen Pflichtspielen, Interimscoach Miron Muslic durfte sich über ein gelungenes Intermezzo freuen. Im kommenden Jahr übernimmt Gerald Baumgartner.

Die Rieder, die sich vor zwei Wochen von Coach Thomas Weissenböck getrennt und den Abschied von Manager Franz Schiemer in der Winterpause angekündigt hatten, überwintern als Tabellendritter. Drei Punkte fehlen auf den FC Blau-Weiß Linz, sechs Zähler auf den von Wattens gehaltenen Rang eins, der zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt.

Fünf Punkte hinter den Riedern an der sechsten Stelle liegt der SC Wiener Neustadt, der daheim gegen den Achten FAC nur ein 0:0 erreichte. Dadurch sind bei Saison-Halbzeit die letzten sieben Ränge von Aufsteigern besetzt. Als einziger Liga-Neuling konnte sich der SV Lafnitz im Mittelfeld der zweithöchsten Spielklasse etablieren, die Steirer sind Siebenter. Der Frühjahrsauftakt der 2. Liga erfolgt am 22. Februar 2019.

