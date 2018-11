Als Cheftrainer geht Thomas Weissenböck, im Nachwuchsbereich bleibt er der SV Ried aber erhalten Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Sport Fußball Druck für Thomas Weissenböck wurde zu groß RIED. Nach 25 Spielen auf der Trainerbank der SV Guntamatic Ried gab Thomas Weissenböck (46) gestern am frühen Abend seinen Rücktritt als Trainer des Zweitligisten bekannt. Von Thomas Streif, 12. November 2018 - 20:21 Uhr

Nach 25 Spielen auf der Trainerbank der SV Guntamatic Ried gab Thomas Weissenböck (46) gestern am frühen Abend seinen Rücktritt als Trainer des Zweitligisten bekannt. Somit endete auch seine zweite Ära als Trainer der Kampfmannschaft vorzeitig. Bereits von Oktober 2008 bis April 2008 war der Grieskirchner 18 Spiele lang hauptverantwortlich für die SV Ried.

"Ich habe den Job als Cheftrainer gerne gemacht, nach den letzten Spielen habe ich aber gemerkt, dass die Mannschaft neue Impulse braucht", sagte Weissenböck. Er wolle dem Verein nicht im Wege stehen. Zuletzt war der Druck von außen sehr groß geworden, nach der 1:3-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Linz waren erstmals lautstarke "Trainer-Raus-Rufe" von den Fans auf dem Stehplatzsektor zu hören. Schon vor dem Derby sagte Weissenböck im OÖN-Gespräch, dass der Druck auf ihn und die Mannschaft permanent enorm hoch sei. "Ganz ehrlich, seit ich in Ried bin, habe ich jedes Spiel Druck. Wenn wir gewinnen, kann es sein, dass die Art und Weise des Sieges nicht in Ordnung ist. Es ist ständig Unruhe, die Erwartungen sind groß und nur schwer zu erfüllen", sagte Weissenböck.

Jetzt zog der 46-Jährige, der in der oberösterreichischen Fußballszene als absoluter Fachmann gilt, die Konsequenzen aus dem immer größer werdenden Druck. Allerdings wird Weissenböck der SV Ried weiterhin im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. Miron Muslic, Co-Trainer und Trainer der Jungen Wikinger, wird die Mannschaft bis auf Weiteres interimistisch betreuen.

Grgic: "Ich war überrascht"

Die Spieler wurden gestern Nachmittag von Manager Fränky Schiemer über den Rücktritt ihres Trainers informiert. "Ich war schon etwas überrascht", sagt SV-Ried-Spieler Lukas Grgic im OÖN-Gespräch. Nach dem verlorenen OÖ-Derby hatte das Team die vergangenen drei Tage trainingsfrei, erst am Dienstag ist für 9.30 Uhr ein Training angesetzt. Gut möglich ist, dass sich Weissenböck heute vom Team verabschiedet. "Weissenböck hat für die Mannschaft alles getan und ist für uns durch das Feuer gegangen, auch wir haben alles versucht", sagt Grgic.

Die Situation sei nicht leicht, man müsse jetzt aber voll zusammenhalten, um zumindest das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr gegen den FC Juniors in der kommenden Woche zu gewinnen. "Ich habe den Eindruck, dass die Erwartungshaltungen und die Realität nicht immer zusammenpassen", sagt Grgic und fügt hinzu: "Es ist in der Meisterschaft trotzdem noch nichts verloren, aber dafür braucht es in der Winterpause Ruhe, damit wir dann noch einmal angreifen können.

