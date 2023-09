5:0 - SV Ried auf dem besten Weg zu alter Heimform

Die SV Ried feiert den dritten Heimsieg in dieser Saison.

RIED. Was wäre wohl passiert, wenn die SV Guntamatic Ried mit der gestrigen Startelf auch im ÖFB-Cup gegen Wolfsberg (1:2) angetreten wären? Beim 5:0 gegen den SV Horn präsentierte sich das Team von Trainer Max Senft richtig stark – und bleibt in der 2. Fußball-Liga in der heimischen Innviertel-Arena eine Macht: Der Erfolg gegen die Waldviertler war der dritte Sieg im vierten Heimspiel.

Die Innviertler starteten überfallsartig: Bereits nach einer Minute hatte Neuzugang Wilfried Eza Gäste-Goalie Nikolas Polster mit einem Kopfball geprüft. In dieser Tonart ging es weiter. Die beste Chance vergab abermals Eza: Völlig frei kam der 26-Jährige am Sechzehner zum Abschluss (10.) , verzog aber knapp. Besser machte es mit Nikki Havenaar in der 19. Minute ein Abwehrspieler: Der Japaner köpfte nach einer Ecke zum 1:0 ein. Drei Minuten später bauten die Wikinger die Führung aus: Fabian Wohlmuth bediente Mark Grosse ideal – 2:0.

Dann schalteten die Wikinger in den Verwaltungsmodus – den nächsten Höhepunkt gab es erst wieder nach einer Stunde: Mit Oliver Steurer traf ein weiterer Verteidiger nach ein Ecke (59.). Im Finish legten Grosse (77.) und Belmin Beganovic (83.) weitere Treffer nach – und Ried hätte sogar noch höher gewinnen können.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger