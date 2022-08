4:2 nach 0:2 - Ried kämpft sich bei WSC/Hertha weiter

Es war der erwartet schwere Cup-Fight für die SV Ried bei Regionalligist WSC/Hertha: Der Drittligist aus der Messestadt geht mit mehr Schwung in das Spiel und geht kannLukas Ried in Minute 26 die Führung bejubeln. Nach dem langen Ball von Gasperlmaier spielt Hodzic quer, Ried muss nur noch einschieben. Der Regionalligist kann nach einer Ecke durch einen Kopfball von Galiano auf 2:0 erhöhen (41.), die SV Ried erzielt aber postwendend durch Wießmeier den Anschlusstreffer (43.).

Im zweiten Durchgang gelingt den Wikingern der Ausgleich durch Monschein. Nach dem Stanglpass von der linken Seite drückt der Stürmer den Ball im Fallen über die Linie (55.).

Im Finish wurde die Mission Cup-Wunder immer unrealistischer: Erst war Trainer Sulimani mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt worden, dann wurde mit Lukas Ried auch ein Spieler der Hausherren nach einem brutalen Einsteigen gegen Rieds Ungar ausgeschlossen. In Überzahl gelingt dem Bundesligisten aus Ried das 3:2 durch einen Kopfball von Wießmeier. Mikic setzt in der dritten Nachspielzeit ebenfalls per Kopf den Schlusspunkt.