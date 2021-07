"Sie sind noch hintennach. Wir müssen sie vorsichtig heranführen", sagt Ried-Trainer Andreas Heraf über jene sieben Kicker, die coronabedingt einen großen Teil der bisherigen Vorbereitung verpasst haben. Das gestern kurzfristig eingeschobene Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Heidenheim (2:4) kam deshalb zum idealen Zeitpunkt: Weil der zyprische Klub Apollon Limassol den Test in Bad Wimsbach abgesagt hatte, sprangen die Innviertler ein. Die Ried-Kicker rund um Marcel Ziegl, Stefan Nutz, Philipp Pomer oder Ante Bajic, die seit vier Tagen wieder beim Training mitwirken, kamen zu ihrem ersten Vorbereitungsauftritt – sie spulten ihre ersten 45 Minuten ab.

Auch für Heraf eine Herausforderung, der bei der Trainingssteuerung improvisieren muss: "Es ist aber nicht mehr so wie früher, wo nur in den ersten Vorbereitungswochen auf Kondition Wert gelegt wird. Heutzutage finden in jedem Training viele Themenbereiche statt." Nach Ried wartet auf Heidenheim mit dem Ex-"Wikinger" Denis Thomalla, der zum 1:1 traf, zum Abschluss des Trainingslagers in Aigen im Mühlkreis am Samstag der LASK. Ried trifft am Freitag auf Jahn Regensburg.

Den nächsten Abgang muss Salzburg verkraften: Enock Mwepu wechselte für 23 Millionen Euro in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion. (rawa)

Testspiele: SV Guntamatic Ried – 1. FC Heidenheim 2:4 (1:1). Tore: Satin (37.), St. Nutz (64.); Thomalla (41.), Pick (54.), Schmidt (62.), Stark (87.). Abendspiel: FC Blau-Weiß Linz (mit Moritz Eder aus der LASK-Akademie, der für ein Jahr verpflichtet wird) – Union St. Florian