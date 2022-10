2:3 - Rieder gaben Pausenführung aus der Hand und sind nun Letzter

Der SCR Altach hat am Sonntag in der 10. Runde einen wichtigen Sieg im Kellerduell der Fußball-Bundesliga im Innviertel eingefahren. Das bisherige Liga-Schlusslicht aus Vorarlberg gewann bei der SV Ried trotz 1:2-Rückstands zur Pause noch mit 3:2 und gab die Rote Laterne an das Team von Trainer Christian Heinle ab. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Austria Klagenfurt beim TSV Hartberg. Am frühen Abend treffen noch die Wiener Austria und Sturm Graz in der Generali Arena aufeinander.

Adthe Nuhius frühe Führung für Altach wandelten Leo Mikic und Philipp Pomer in eine Rieder Pausenführung um. Der eingewechselte Johannes Tartarotti sorgte mit einem Assist für Alexis Tibidi und eigenem Treffer für den Altacher Sieg. Die Rieder sind nun mit fünf Punkten neuer Tabellenletzter, auf Rang elf rangiert jetzt Hartberg (7), auf zehn schob sich Altach (8) vor. Klagenfurt (14) verbesserte sich zumindest vorübergehend auf Rang fünf.

Reaktionen

Christian Heinle (Ried-Trainer): "Wir sind denkbar ungünstig gestartet. Die Reaktion war schwer ok. Sie haben uns viel beschäftigt, aber das war mir egal. Wir wollten heute nur gewinnen, egal wie. Aber wenn man solche individuellen Fehler macht wie heute, braucht man über nichts anderes mehr reden. Ich kenne die Situation als Trainer, aber ich bin das erste Mal in der Situation, dass ich um meinen Job kämpfen muss. Für den Verein gibt es noch keinen Druck, aber für mich."

Miroslav Klose (Altach-Trainer): "Es war ein abwechslungsreiches Spiel mit Gefühlschaos. Wir haben in der Halbzeit ein paar Sachen umgestellt und zwei neue Spieler gebracht, die gut zwischen den Linien spielen. Ich bin heute unheimlich stolz auf die Jungs. Ich habe bei vielen Spielern das Gefühl, dass noch viel mehr Potenzial in ihnen steckt."