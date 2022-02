"Halbfinal-Einzug, kein Gegentor – es geht kaum besser", sagte Trainer Robert Ibertsberger nach seinem Pflichtspieldebüt bei den Innviertlern glücklich. "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft."

Es war eine souveräne Vorstellung, bei der Ibertsberger die neue Viererkette schon in der 21. Minute anders besetzen musste: Für den angeschlagenen Markus Lackner brachte er Luca Meisl ins Spiel. Dann legten die Hausherren los: Ein Abschluss von Stefan Nutz war geblockt worden (31.), kurz darauf schloss Ante Bajic zwei Mal gefährlich ab. Ried blieb aggressiv: Marcel Ziegl aus der Distanz, Bajic mit einem Volley vom Sechzehner-Eck und Stefan Nutz aus kurzer Distanz vergaben weitere Chancen.

Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff hatten die 1150 Fans erneut den Torschrei auf den Lippen: Bajic scheiterte mit einem Kunstschuss (46.). In der 50. Minute durfte Ried endlich jubeln – dank der Hilfe des VAR, der im Pokal erstmals im Viertelfinale zum Einsatz kam. Schiedsrichter Harald Lechner sah beim Videobeweis, dass Klagenfurts Markus Pink der Ball an den Arm gesprungen war. Wießmeier verwandelte den Elfmeter sicher – 1:0 (50.).

"Schlagen den nächsten Gegner"

Bis zur 78. Minute mussten die Innviertler zittern, obwohl die Gäste nur durch einen Wimmer-Kopfball (54.) offensiv in Erscheinung getreten waren. Marcel Canadi (63.), Nutz (65.) und Nene (73., 75.) ließen Möglichkeiten liegen. Doch dann kam ein Genie-Moment des eingewechselten Leo Mikic: Elegant ließ er die Abwehr stehen, erzielte das vierte seiner fünf Pflichtspieltreffer nach einer Einwechslung. "Wir schlagen auch den nächsten Gegner", sagte der Edeljoker nach dem Spiel. "Ich will ins Finale!"

"Wir können feiern", sagte Ibertsberger. Eine Bestätigung der Leistung will er in den verbleibenden vier Runden im Grunddurchgang sehen und "das erreichen, was wir uns alle erhoffen" – den Einzug in die Meistergruppe. Der Aufstieg in das Cup-Halbfinale war dafür eine Motivationsspritze.