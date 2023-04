1:3-Heimschlappe gegen Hartberg: Jetzt ist die SV Ried definitiv Abstiegskandidat Nummer eins

RIED. "Das war eine der schlechtesten Halbzeiten, die ich je von der SV Ried gesehen habe." So oder so ähnlich klangen zahlreiche Stimmen im Oberbank Business Club der SV Guntamatic Ried. Dass die Rieder nur mit einem 0:1-Rückstand gegen Hartberg in die Kabine gingen, lag einzig und alleine an der mangelnden Chancenverwertung der Gäste aus der Steiermark. Den Führungstreffer für die Gäste erzielte Donis Avdijaj nach 19. Minuten. Dem Gegentor war ein riskanter Pass von Markus Lackner auf Diego Madritsch vorausgegangen. Der 17-Jährige verlor den Ball. Der pfeilschnelle Ruben Providence tauchte vor Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger auf, der beim Herauslaufen zuerst etwas zögerte, dann den Ball mit der Hand noch abwehren konnte. Den Abpraller verwandelte Avdijaj ohne Probleme ins leere Tor. Die Hartberger hätten zur Halbzeit eigentlich höher führen müssen, Ried hatte keine einzige nennenswerte Offensivaktion und wurde mit Pfiffen in die Pause verabschiedet.

In der Pause ließ Ried-Trainer Maximilian Senft vor nur 2800 Besuchern Roko Jurisic, Christoph Monschein und David Ungar in der Kabine. Für das Trio kamen Matthias Gragger, Belmin Beganovic und Julian Wießmeier, der in den vergangenen Wochen häufig nicht einmal im Kader stand, ins Spiel. In der 48. Minute hatten die Rieder endlich die erste Chance. Leo Mikic schoss völlig freistehend den Gäste-Torhüter Raphael Sallinger an. Damit war es aber schon wieder ziemlich vorbei mit den Rieder Offensivaktionen.

Rund 63 Minuten waren gespielt, als Hartberg-Kapitän Jürgen Heil nach einem Ballverlust der Rieder im Mittelfeld alleine vor Ried-Torhüter Sahin-Radlinger auftauchte. Heil lupfte den Ball überlegt zur 2:0-Führung der Gäste ins Tor.

"Wir haben die Schnauze voll"

Die Reaktion der Fans: "Wir haben die Schnauze voll", gefolgt von einem langen und lautstarken "Vorstand raus". In der 72. Minute keimte dann doch noch einmal Hoffnung auf. Matthias Gragger beförderte den Ball nach einer Flanke von Leo Miki und einem Kopfball von Seifedin Chabbi aus kurzer Distanz ins Tor. Die Hoffnung der Rieder währte aber nur kurz: der eingewechselte Dominik Prokop schloss in der 83. Minute einen Konter zum 3:1-Endstand ab. Die Rieder waren sich sicher, dass dem Tor eine Abseitsposition der Hartberger vorausgegangen war. Der Videoschiedsrichter bestätigte aber den Treffer. In der Nachspielzeit wurde der eingewechselte Luca Kronberger mit gelb-rot vom Platz gestellt.

Hängende Köpfe bei Ried, Jubel bei Hartberg Bild: GEPA pictures/ Christian Moser

In der Tabelle liegen die Rieder nun bereits drei Punkte hinter Hartberg, zudem hat man das direkte Duell (alle drei bisherigen Spiele gewannen die Hartberger) verloren. Das heißt, bei Punktegleichheit mit Hartberg am Ende der Saison würde Ried absteigen.

Am kommenden Freitag kommt WSG Tirol in die Josko-Arena. Wenn Ried nicht bald einen Sieg holt, wird es finster im Tabellenkeller.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.