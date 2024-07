SV Ried: Nach Sieg auf der Baustelle wartet jetzt Meister Sturm

„Wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Ried-Sportchef Wolfgang Fiala nach dem 11:0 gegen Röthis in der ersten Runde des ÖFB-Cups, mit dem die Innviertler Anlauf auf die 2. Liga nahmen. Ab Freitag wollen sie dort im Titelrennen mitlaufen, im Cup bekommen sie es in der zweiten Runde mit dem Titelverteidiger zu tun: Die Rieder bekamen ein Heimspiel gegen Sturm Graz zugelost.

Dass der Double-Sieger im Cup nicht unverwundbar ist, zeigte Krems, das sich erst nach Verlängerung geschlagen geben musste. Es wird ein Fußballfest gegen den Champions-League-Klub am 27., 28. oder 29. August unter perfekten Bedingungen in der Innviertel-Arena. Heute war das auf der Baustelle in Röthis anders: Umgezogen hatten sich die Kicker in einem Baucontainer, auch die Qualität des Rasens war nicht optimal. Fiala: „Das erwartet uns auch oft in der zweiten Liga, davon dürfen wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sind mit der Situation gut umgegangen.“

David Bumberger trat in der zweiten Minute die Torlawine los. Saliou Sane stellte sich bei seinem Debüt mit vier Treffern vor – und harmonierte perfekt mit Mark Große (3 Tore) und Ante Bajic (4 Vorlagen). Mit Michael Sollbauer, der den Endstand erzielte, und Martin Rasner feierten zwei weitere Zugänge ihr Debüt.

Oedt gegen die Austria

2018 empfing Oedt im ÖFB-Cup Salzburg, heute bekam der Regionalliga-Aufsteiger für die zweite Runde Rekordcupsieger Austria zugelost (27., 28. oder 29. August). Bei den Wienern soll demnächst der 100-fache Nationalspieler Aleksandar Dragovic den Medizincheck absolvieren.

Das Duell mit dem Bundesligisten ermöglichte Oedt-Ersatztorhüter Sadin Hamzic beim Sieg nach Elfmeterschießen in Hohenems: Der 25-Jährige, der Filip Dmitrovic nach dessen Oberarmbruch vertritt, parierte zwei Versuche nach dem wilden 4:4. Hamzic war in der vergangene Saison vereinslos gewesen, zuletzt hatte er im September 2022 für die LASK Amateure OÖ ein Pflichtspiel bestritten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger