1:0 – Rieds Torjäger Sane war für den FAC zu schnell

Dritter Sieg im dritten Spiel, weiterhin ohne Gegentor – die SV Guntamatic Ried verlängerte den perfekten Start in die 2. Fußball-Liga. Auch das 1:0 (1:0) in Wien gegen den FAC war verdient, weil die Innviertler die Geschenke annahmen, die der Vierte der Vorsaison angeboten hatte.

Spielentscheidend waren drei Minuten vor der Pause: FAC-Abwehrchef Christian Bubalovic konnte einen Rückpass nicht sauber annehmen, Saliou Sane war zur Stelle, eroberte den Ball und wurde vom letzten Mann der Floridsdorfer zu Fall gebracht – Bubalovic reklamierte nicht, sondern ärgerte sich über sich selbst, als ihm Schiedsrichter Arnes Talic die Rote Karte zeigte (35.).

Hilfe der Floridsdorfer bekam Ried auch beim Führungstreffer. Zuerst passte niemand auf, als ein Corner kurz abgespielt wurde, bei der Flanke in den Strafraum erwischte zwar Rieds Michael Sollbauer den Ball nicht, irritierte aber Lukas Gabbichler – vom Bein des FAC-Spielers prallte die Hereingabe ab, Sane war schneller als alle anderen und staubte ab – 1:0 (38.).

Mit der Überzahl und der Führung ließen die Rieder Ball und Gegner meist in dessen Spielhälfte laufen. Der Sieg war nie in Gefahr. Der einzige Wermutstropfen war die Auswechslung von Oliver Steurer: Er stoppte einen Konter an der Mittellinie, beim Zusammenprall verletzte sich der Verteidiger am Oberkörper.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

