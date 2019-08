1:2  Ein Rieder besiegte die SV Ried

Mann des Abends war Dominik Hackinger. Der Oberösterreicher, der bereits als 14-Jähriger im Nachwuchs der SV Ried gespielt hatte, legte das 1:1 auf, und holte den ungerechtfertigten Elfer zum 1:2 heraus.

Die Schiedsrichter hatten am Freitag nicht ihren besten Tag. In Ried haderten beide Mannschaften mit Referee Markus Hameter. Bei Rieds 1:0 hatte sich Jefte den Ball mit dem Oberarm mitgenommen, ehe er den Ball zur Führung ins Tor lupfte (11.). Auf der anderen Seite pfiff der Niederösterreicher den Elfmeter zum 2:1-Sieg für die Grazer auf Verdacht. Ein Kontakt war bei Wießmeiers Zweikampf mit GAK-Spieler Hackinger nicht zu sehen. Dass Wießmeier allerdings so riskant in den Zweikampf ging, war auch nicht geschickt. Doppelt bitter: Hackinger, der Oberösterreicher im Dress der Grazer, hätte davor nach einem taktischen Foul bereits Gelb-Rot sehen müssen.

Dazwischen konnte Ried die frühe Führung trotz Überlegenheit nicht ausnützen. Der Knackpunkt war wohl unmittelbar nach der Pause, als der GAK nur 100 Sekunden nach Wiederbeginn nach einer Hackinger-Vorlage durch Schellnegger mit einem Schuss ins kurze Eck den Ausgleich erzielte.

Der GAK war danach etwas besser, ein Remis wäre dennoch gerechter gewesen. Doch Barbosa ließ sich im Finish die Elfer-Chance nicht entgehen. Die Rieder, die nach einer Verletzung von Marcel Ziegl das Spiel mit zehn Spielern beenden mussten, konnten dem nichts mehr entgegensetzen.

