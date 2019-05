1:0 - Derbysieg lässt die SV Ried weiter hoffen

Der Kampf um den Meistertitel in der 2. Fußball-Liga wird in der allerletzten Runde entschieden. Die SV Guntamatic Ried bleibt Tabellenführer Wattens mit dem 1:0-Derbyerfolg gegen Blau-Weiß Linz aber auf den Fersen. Bitter: Auch der Tiroler Titel-Rivale gewann sein Heimspiel gegen Austria Lustenau 1:0, hat in der Schlussrunde mit zwei Punkten Vorsprung auf die Innviertler alle Trümpfe in der Hand.

Das Team von Trainer Gerald Baumgartner tat sich lange schwer - vor allem, weil man Top-Chancen liegen gelassen hat: Bereits nach 17 Sekunden tauchte Rieds Grüll im blau-weißen Sechzehner auf, verzog nur knapp. Einen Takougnadi-Weitschuss (17.) konnte BW-Keeper Helac parieren.

In der 16. Minute hatten die Gäste dann sogar Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein: Blutsch war schön freigespielt worden, schoss den Ball Ried-Schlussmann Kreidl durch die Beine. Der Ball landete im Außennetz.

Dann übernahmen die Wikinger wieder das Kommando: Grüll hatte alleine vor Helac im rotweißroten U20-Teamgoalie seinen Meister gefunden (28.), Wießmeier setzte einen Kopfball in der 35. Minute nur knapp neben das Tor. Zehn Minuten später zappelte der Ball im Tor - aber Schiedsrichter Lechner entschied nach einem Bajic-Schuss beim Abstauber von Wießmeier auf Abseits.

Eler-Goldor vom Elfmeterpunkt

Ausgerechnet ein Elfmeter entschied im zweiten Durchgang das Lokal-Duell: Linz-Innenverteidiger Templ hatte Grüll nur mit einer Grätsche stoppen können, Eler (61.) verwertete den fälligen Strafstoß. In der Schlussphase hätte der Slowene die Führung sogar noch ausbauen können, traf nach einer Takougnadi-Flanke aber nur Aluminium (73.).

Mit dem Sieg der Baumgartner-Elf kommt es jetzt am Samstag zum großen Aufstiegs-Showdown: Ried empfängt daheim den FC Juniors OÖ, Wattens muss nach Horn. Ried benötigt einen Sieg - und muss auf einen Umfaller der Tiroler hoffen...

"Im Fußball hat es schon viele Sachen gegeben. Wir geben uns nicht auf", sagte Rieds Kapitän Thomas Reifeltshammer nach dem Schlusspfiff. Auch Ried-Trainer Baumgartner hofft immer noch fest an den Aufstieg: "Jetzt freuen wir uns einmal über den verdienten Derbysieg. In den nächsten Tagen werden wir gut regenerieren. Dann kommt es mit dem nächsten OÖ-Derby zum Showdown. Ich bin mir sicher, dass wir es mit unseren tollen Fans im Rücken schaffen können. Sie sind im Frühjahr ähnlich sensationell, wie meine Kicker auf dem Platz. Natürlich hoffen wir auch darauf, dass Horn Gas gibt. Das würde uns sehr helfen."

