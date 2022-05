0:3 - Ein Linzer ließ Cuptraum der SV Ried zerplatzen

Nichts wurde es mit dem großen Traum vom dritten Cuptitel der SV Guntamatic Ried: Eine starke Leistung reichte bei der 0:3-Niederlage im ÖFB-Cupfinale gegen Meister Salzburg nicht aus, um das Double von Österreichs Dominator zu verhindern.

3000 mitgereiste Rieder Fans verwandelten das Pokalfinale in der Klagenfurter Wörthersee-Arena ab der ersten Minute in ein Heimspiel – nicht nur die Innviertler Anhänger glaubten an die Sensation: "Glaube, Wille, Mut" heißt der Slogan des ÖFB-Cups – Attribute, die die Innviertler ab der ersten Minute gegen den schier übermächtigen Gegner auch an den Tag legten. Sinnbildlich dafür ein Freistoß in der sechsten Spielminute: Stefan Nutz hatte sich den Ball am Mittelkreis zurechtgelegt – und war zeitgleich auch der letzte Mann der Wikinger: Alle anderen Rieder hatten sich in und um den gegnerischen Strafraum der Salzburger versammelt.

Der mutige und aggressive Auftritt des Teams von Trainer Christian Heinle ließ Salzburg kaum ins Spiel kommen – bot bei den wenigen schnellen Gegenstößen des Meisters aber auch viel Raum für die Sprintraketen um Torjäger Karim Adeyemi: Nach neun Minuten hatte sich Rieds Abwehrchef Markus Lackner, der den Turm in der Dreierkette abgab, im Laufduell gegen Adeyemi verschätzt. Der 20-jährige Deutsche konnte den Ball zwar an Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger vorbeispielen, Tin Plavotic rettete aber vor der Linie.

Final-Held aus Alkoven

Weit weniger konkret war jene Situation der Salzburger, die zum Führungstor führte: Adeyemi legte zurück auf Luka Sucic, der sich aus 18 Metern ein Herz fasste und genau ins Kreuzeck traf – 1:0.

Ausgerechnet ein Oberösterreicher brachte die Rieder auf die Verliererstraße: Der gebürtige Linzer zerriss seine ersten Fußballschuhe bei den Unterhaus-Klubs Alkoven und Edelweiss Linz, er wechselte im Alter von 13 Jahren in den Nachwuchs der Salzburger. Mittlerweile ist der 19-jährige Youngster aus der ersten Bullen-Elf nicht mehr wegzudenken – und wird längst mit zahlreichen Topklubs wie dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Während der Sucic-Schuss genau gepasst hatte, fehlten bei Rieds Antwort auf das Gegentor nur Zentimeter: Stefan Nutz hatte Ante Bajic in die Tiefe geschickt, Salzburg-Schlussmann Philipp Köhn war um Haaresbreite vor dem Rieder Angreifer am Ball.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte – mit einer Topchance von Bajic auf den Ausgleich (47.): Zuerst hatte der 26-Jährige Gegenspieler Rasmus Kristensen stehen gelassen, an Köhn gab es aber kein Vorbeikommen: Der Deutsche rettete mit einer starken Parade.

Bild: GEPA pictures/ David Geieregger

Kein Elfmeter-Pfiff

Fünf Minuten war die Cup-Trophäe weiter aus Rieds Reichweite gerückt: Bei einer Hereingabe von Noah Okafor hatten sich mit Lackner und Bajic gleich zwei Wikinger verschätzt, Maximilian Wöber traf per Kopf zur Vorentscheidung – 2:0 (52.).

Beinahe wäre es noch einmal spannend geworden: Nach einem Plavotic-Traumpass war Bajic am herauseilenden Köhn gescheitert, beim Heber des eingewechselten Leo Mikic (84.) rettete Wöber akrobatisch auf der Linie. "Das schaffe ich so kein zweites Mal", sagte der Salzburg-Verteidiger. Der 24-Jährige stand auch in der 85. Minute im Mittelpunkt: Er warf sich in einen Mikic-Schuss, bekam den Ball an den Ellbogen. Die Pfeife von Alexander Harkam blieb aber stumm. Praktisch im Gegenzug fiel das 3:0 durch Benjamin Sesko.

Rieds Fans trösteten ihr Team nach dem Schlusspfiff – sie feierten die Spieler, die dem Liga-Krösus lange Paroli geboten hatten. "Glaube, Wille, Mut" – mit dieser Herangehensweise wird Ried auch den Abstiegskampf meistern.

Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Reaktionen