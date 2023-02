0:2 beim Meister: Bekommt Ried-Trainer Heinle noch ein Endspiel?

Eines ist nach dem 0:2 in Salzburg für die SV Guntamatic Ried fix: Nach dem Grunddurchgang geht es in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga um den Klassenerhalt. Offen bleibt, wer die Innviertler dort aufstellt. Bekommt Christian Heinle am Samstag daheim gegen die Austria noch ein Endspiel, oder muss er schon morgen gehen? Unmittelbar nach dem Abpfiff in Salzburg wurde jedenfalls keine Vorstandssitzung für den morgigen Montag einberufen.