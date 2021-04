0:0 in St. Pölten: Ried verteidigt Acht-Punkte-Vorsprung auf St. Pölten

Die SV Guntamatic Ried bliebt auch in der der sechsten Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend ungeschlagen. Gegen St. Pölten holten die Rieder in einer kampfbetonten Partie ein wichtiges 0:0-Unentschieden. Wenig überraschend, setzte Ried-Trainer Andreas Heraf einmal mehr auf eine sehr stabile Defensive, die von den Niederösterreichern nur selten in Bedrängnis gebracht werden konnte.

Die beste Chance für St. Pölten vergab Taylor Booth in der 67. Minute, der alleinstehend vor Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger zwei Meter neben das Tor schoss. Vorausgegangen war dieser Chance ein Abwehrfehler von Markus Lackner. Ansonsten kamen die Niederösterreicher trotz klarer feldüberlegenheit nur selten gefährlich vor das Rieder Tor. Den Innviertlern wurde in der 40. Minute ein reguläres Tor von Marco Grüll nach Zuspiel von Stefan Nutz vom Schiedsrichter-Assistent aberkannt. Die Fernsehbilder zeigten: es war klar kein Abseits.

Damit verteidigten die Rieder den acht-Punkte-Vorsprung auf den letzten (Abstiegs)Platz. In der Qualifikationsgruppe holten die Innviertler aus den sechs Spielen bisher drei Siege und drei Unentschieden. Bei St. Pölten wird ab morgen der ehemalige Ried-Trainer Gerald Baumgartner als Trainer übernehmen. Vor dem Spiel einigten sich Ried und St. Pölten auf eine Auflösung des Vertrags von Baumgartner mit der SV Ried. Der Vertrag mit den Innviertlern, der noch bis zum 30. Juni gelaufen wäre, sei in gutem Einvernehmen aufgelöst worden, sagte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger vor dem Spiel.

