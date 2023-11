Sturm Graz war bei 0:1 chancenlos

Nichts zu holen gab es für den SK Sturm Graz beim 0:1 (0:0) in der Europa League bei Atalanta Bergamo. Nach dem 2:2 im Hinspiel kamen die Steirer trotz eines guten Starts in die Partie zu keinen Torchancen. Nach der Pause drehte der Favorit aus Bergamo dann voll auf – und wurde auch dafür belohnt. Bei einer Flanke der Gastgeber bekam die Sturm-Defensive den Ball nicht weit genug weg. Nach einem geblockten Schuss stand Breat Djimsiti am Fünfer frei, und traf zum 0:1 (50.).

Den Grazern fiel keine Antwort ein, obwohl Trainer Christian Ilzer alles riskierte. Atalanta war dem zweiten Treffer deutlich näher als Sturm dem Ausgleich.

Damit liegen die Grazer nach dem 2:1-Sieg von Sporting Lissabon im Parallelspiel gegen Rakow auf Platz drei. Der Rückstand auf die Portugiesen und der Vorsprung auf die Polen beträgt jeweils drei Punkte. Positiv für Sturm ist auch, dass man das direkte Duell gegen den Letzten Rakow mit 1:0 gewonnen hat, und damit die Chancen auf den dritten Platz gut stehen. Damit würde man im Europacup überwintern.

