"Oh, wie ist das schön!" So marschieren die ÖFB-Fans zum Berliner Olympiastadion

Das EM-Gruppenspiel zwischen Österreich und der Niederlande am Dienstag verspricht eine Fußball-Fest zu werden.

Denn die Fans beider Lager tauchen Berlin in Rot und Orange.

Beeindruckende Aufnahmen: Stunden vor dem Anpfiff der Partie ziehen Österreichs Fans in einem großen Marsch in Richtung Olympia-Stadion. Damit das auch wirklich jeder mitbekommt, singen sie aus voller Kehle "Oh, wie ist das schön!".

Schon Tradition hat mittlerweile die Einstimmung mit dem Fendrich-Klassiker "I am from Austria":

Und heute gilt: "Wer nicht hüpft, der ist Holländer"

Die Bilder vom niederländischen Fan-Lager sind beachtlich:

