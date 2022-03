Österreichs U21-Team wahrte die kleine EM-Chance

Die Josko-Arena in Ried ist ein guter Boden für Österreichs Fußball-U21-Nationalteam. Der 2:1 (1:1)-Sieg über Norwegen vor 1000 Zuschauern hält die kleine Chance auf die Play-offs und ein EM-Ticket am Leben. Ein höherer Erfolg wäre aber vorteilhaft gewesen, zumal die Skandinavier nach dem 3:1 im Hinspiel in der Endabrechnung bei Punktegleichheit voranliegen würden. Dann zählt das direkte Duell.

Kein Wunder, dass Bremen-Legionär Romano Schmid, der das 1:0 (11.) erzielt hatte, nicht ganz glücklich war. "Es ist trotz des Sieges ein enttäuschendes Ergebnis. Wir hätten mit zwei Toren Differenz gewinnen sollen. Jetzt müssen wir gegen Finnland (am 3. Juni, Anm.) gewinnen und auf die Konkurrenz hoffen", sagte der 22-Jährige.

Zu viele Möglichkeiten wurden ausgelassen, immerhin gelang Salzburg-Stürmer Junior Adamu (48.) nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Noah Holm (42.) der Siegtreffer. Die Vorlage zu beiden ÖFB-Toren leistete Bielefeld-Legionär Patrick Wimmer. Laut "kicker"-Informationen soll der Offensivmann vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg stehen. Der 20-Jährige spielte sich in dieser Saison mit zehn Torbeteiligungen in die Auslage. Der Tullner hat eine Ausstiegsklausel. Bleibt Bielefeld in der ersten deutschen Bundesliga, werden sieben Millionen fällig. Im Falle des Abstiegs sind es fünf Millionen.

Im Rampenlicht wird auch Österreichs männliche U19 stehen. Das Team von Martin Scherb fährt zur EM 2022 in die Slowakei, weil Favorit Spanien gegen Dänemark über ein 3:3 nicht hinauskam. Kein Happy End gab es für die weibliche U17, der gegen Deutschland ein Remis gereicht hätte. Doch nach einer 2:0-Führung kippte die Partie, die DFB-Elf traf in Unterzahl dreimal binnen vier Minuten (66., 69., 70.).