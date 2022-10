Zwei Heimspiele zum Ankick der EM-Qualifikation

Im Juni ist die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei Gruppenfavorit Belgien zu Gast, danach wird es gegen Schweden, dem auf dem Papier größten Konkurrenten auf dem Weg nach Deutschland, ernst: Am 20. Juni sind die Skandinavier in Österreich zu Gast, am 12. September spielt das ÖFB-Team in Schweden. Die jeweiligen Spielorte stehen noch nicht fest.

Die besten zwei jeder der zehn Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde, drei weitere Tickets werden in den Play-offs im März 2024 vergeben. In diesen spielen die bestgereihten Teams der Nations-League-Rangliste, die nicht über die EM-Qualifikation einen Startplatz erspielt haben, die letzten drei EM-Tickets aus.