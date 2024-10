Zuletzt gewann Österreich in Linz vor 43 Jahren so deutlich

Österreich in Jubelpose

Es war ein historischer Sieg für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft beim 5:1 (1:1) in der Nations League gegen Norwegen mit Superstar Erling Haaland. Während Norwegens Top-Star bis auf einen Stangenschuss zu Beginn wenig zu bieten hatte, stellte die ÖFB-Auswahl eine Bestleistung auf. Das 5:1 war der höchste Sieg seit 43 Jahren in Linz. 1981 gab es beim 5:1-Erfolg über Finnland auf der Gugl das gleiche Ergebnis. Österreich liegt in der Tabelle nur deshalb (noch) auf Platz zwei, weil