Zuerst die EURO, dann Real Madrid

Annabel Schasching feiert am 26. Juli ihren 20. Geburtstag. Die Mittelfeldregisseurin ist das Küken im rot-weiß-roten Fußball-Nationalteam, die EURO-Momente an der Seite ihrer arrivierten Kolleginnen saugt die junge Dame aus St. Aegidi besonders intensiv auf.

"Ich bin stolz darauf, dass ich dabei bin", sagte die Innviertlerin, die nach den Ausfällen von Lisa Kolb (Corona-Infektion) und Maria Plattner (Schlüsselbeinbruch) von der "Edelreservistin" und Trainingspartnerin in den endgültigen 23-Frau-Kader aufgerückt war.

Die Kapitänin des SK Sturm hat sich ihre Nominierung auch redlich verdient. Schasching wurde zur besten Spielerin dieser Bundesligasaison gekürt und zum Drüberstreuen auch Torschützenkönigin (15 Treffer). Noch bleibt sie in Graz, über kurz oder lang soll der Karriereweg aber ins Ausland führen. Die bevorzugte Destination ist Spanien. "Die Liga passt zu meinem Spiel – viel mit dem Ball, ein bisschen im Tiki-Taka-Modus."

Einen Vorgeschmack darauf bekommt Schasching am 18. August. Dann wird sie mit dem SK Sturm in Madrid zu Gast sein und in der ersten Qualirunde zur Champions League auf das haushoch zu favorisierende "Weiße Ballett" von Real treffen. Ein Traum.