Xaver Schlager weiß, was er will

Xaver Schlager ist einer jener Spieler, die ganz genau wissen, was sie wollen. Das begann schon im Alter von 12 Jahren, als er 2009 vom SC St. Valentin in den Nachwuchs von RB Salzburg wechselte und bei den Salzburgern in den folgenden zehn Jahren sämtliche Nachwuchsstationen bis hin zur Kampfmannschaft durchlief. Vier Meistertitel hatte er mit Red Bull Salzburg gefeiert, als 2019 der Ruf aus der deutschen Bundesliga kam. Beim VfL Wolfsburg spielte er zuletzt drei Jahre lang. Der Wechsel zu RB Leipzig wurde in diesem Jahr möglich, weil Schlager stets eine Ausstiegsklausel in seinen Verträgen verankert hat. Rund 13 Millionen Euro soll RB Leipzig für den Transfer bezahlt haben, um jene Achse mit Xaver Schlager und Konrad Laimer (falls dieser nicht noch selbst den Verein verlässt) zur Verfügung zu haben, die auch im österreichischen Nationalteam Jubelstürme auslöst.

Sollte es Xaver Schlager in der Zukunft je zu einem Top-Klub in der englischen Premier League verschlagen, dann wäre das nicht nur die Erfüllung eines Lebenstraums – sondern ob seiner Leistungen und Qualitäten auch wenig überraschend.