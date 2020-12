Wunschkonzert: Hoher Sieg und Schützenhilfe

Nach der nicht unerwarteten 0:3-Niederlage gegen Frankreich in Guingamp richtet sich der Fokus des österreichischen Frauenfußball-Nationalteams auf das heutige finale Gruppenspiel in der EM-Qualifikation in Altach gegen Serbien (18.30 Uhr, ORF Sport+). Um sich als einer der drei besten Gruppenzweiten die Play-offs zu ersparen, müssen mehrere Komponenten zusammenspielen.

Ein Sieg ist Pflicht, aber nicht selbstverständlich. Das Hinspiel am 8. Oktober 2019 in Nis wurde zu einer Zitterpartie, die rot-weiß-rote Equipe – damals noch von LASK-Trainer Dominik Thalhammer betreut – behielt mit 1:0 die Oberhand. Das "goldene Tor" erzielte Nicole Billa in der 12. Minute.

"Wir haben das Frankreich-Spiel analysiert und Schlüsse daraus gezogen. Jetzt wollen wir drei Punkte einfahren", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Wünschenswert wäre ein hoher Sieg, um die Rivalen unter Druck zu setzen oder in Schach zu halten.

Im Ranking der neun aktuell auf Platz zwei in ihren Gruppen liegenden Teams sind die ÖFB-Frauen derzeit hinter Belgien und Island Dritte – das würde genügen. Schützenhilfe sollte es im "Pool" H geben. Die Schweiz (19 Punkte) ist im Schlager bei Verfolger Belgien (18) zu Gast, Österreich muss darauf hoffen, dass es zu keinem Unentschieden kommt, da sonst das bessere Torverhältnis für die Belgier (derzeit +27) sprechen würde.

Die Italienerinnen liegen als Vierte aussichtsreich auf der Lauer, sie können noch in zwei Matches punkten – heute in Dänemark und später gegen Israel.

Die Gruppenzweiten: 1. Belgien 18/7 (33:5 Tore), 2. Island 16/7 (24:5), 3. Österreich 16/7 (21:3), 4. Italien 15/6 (18:5), 5. Russland 15/7 (14:5), 6. Polen 14/7 (16:2), 7. Portugal 13/5 (7:1), 8. Irland 13/7 (10:7), 9. Wales 11/7 (13:4)

