WM-Play-off wird zur doppelten Baustelle

Noch sind über die Play-offs drei Plätze für die Fußball-WM im Winter in Katar zu vergeben. Dass Österreich ein eventuelles Finale erst im Juni spielen wird, steht ja bereits länger fest. Nach dem Halbfinale am 24. März in Cardiff gegen Wales wird der Sieger drei Monate lang warten müssen, ehe das Spiel gegen den Sieger der Partie Ukraine gegen Schottland ausgetragen werden kann. Die Meisterschaft in der Ukraine ist längst unterbrochen, auch an Länderspiele ist aktuell nicht zu denken. Noch steht auch nicht fest, wann das Halbfinale gegen die Schotten nachgeholt wird.

Zudem gibt es auch eine zweite offene Frage. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat mittlerweile die Klage des russischen Fußballverbands erhalten, der darin den Ausschluss aus allen Bewerben des Weltverbands FIFA und des europäischen Fußballverbands UEFA bekämpft. Aktuell erhält Halbfinalgegner Polen ein Freilos. Im Finale treffen die Polen dann gegen den Sieger der Partie Schweden gegen Tschechien. Bereits vor dem Ausschluss der Russen hatten alle drei Nationen beschlossen, im Fall des Falles nicht gegen Russland anzutreten.